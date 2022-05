Tio e sobrinho são esfaqueados em bebedeira

Caso ocorreu no Bairro Santa Rita. Tio e sobrinho foram socorridos e seguem internados no Hospital de Emergência de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Uma bebedeira terminou com três homens esfaqueados na madrugada desta quarta-feira (19), no Bairro Santa Rita, em Macapá. O caso, tratado como tentativa de homicídio, ocorreu na Rua Vereador Orlando Pinto, por volta 0h30.

Quando os militares do 6º Batalhão chegaram ao local, o agressor, identificado como José Leandro Pantoja, de 31 anos, já tinha sido detido por populares, ele também havia sido ferido durante a briga.

De acordo com apurações da PM, as vítimas mais graves eram tio e sobrinho, eles bebiam na companhia de José Leandro quando houve um desentendimento entre eles.

O primeiro a ser esfaqueado foi Elielson Oliveira, de 19 anos. Em seguida, o tio dele, Valdemar lemos, de 50 anos, tentou impedir a fuga do agressor e também foi golpeado por ele.

O fato chamou a atenção de populares, que decidiram intervir na briga e conseguiram desarmar e deter José Leandro.

Segundo o apurado pela PM, José Leandro havia recebido uma ordem para esfaquear Elielson, mas não esclareceu quem teria encomendado o ‘serviço’. No momento da agressão, o tio do alvo interviu.

“Tio e sobrinho estavam bebendo em frente a essa casa, quando o infrator chegou e esfaqueou o sobrinho pelas costas. O tio saiu em defesa do sobrinho e entrou em luta corporal com o infrator, que com ajuda de populares foi detido, sendo preso em seguida. Ele foi mandado fazer essa situação, segundo contou à nossa equipe”, relatou o sargento Jhon Cesar, do 6º Batalhão.

Tio e sobrinho foram socorridos e seguem internados no Hospital de Emergência de Macapá. O estado clínico deles não foi informado.

Já José Leandro, pivô da confusão, ferido sem gravidade, recebeu voz de prisão e foi levado para o Ciosp do Pacoval.