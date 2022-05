Trabalhador morre ao levantar fio de alta tensão para carreta passar

Welington Oliveira trabalhava como diarista em uma empresa de transporte

Compartilhamentos

Por ANDRÉ SILVA

Um jovem de 21 anos morreu eletrocutado nas dependências de uma transportadora no município de Santana, a 17 quilômetros de Macapá. O acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira (27), por volta das 15h.



De acordo com o 4⁰ Batalhão da Polícia Militar, Wellington Oliveira trabalhava como diarista em uma carreta cegonha de uma empresa de transporte que estava nas dependências da transportadora, que tem um porto às margens do Rio Matapi.



Segundo o relatório da PM, durante uma manobra do caminhão, Welington teria subido na carroceria do veículo, e com uma haste de madeira teria levantado o cabo de alta tensão, para não ser arrancado durante a manobra.

Durante o movimento, o cabo escorregou e atingiu o rapaz com uma descarga elétrica que o lançou ao chão. O Samu foi acionado para realizar os cuidados no diarista que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Depois do acidente a carreta ficou energizada. Foi necessário acionar uma equipe da Companhia de Eletricidade do Amapá (Cea-Equatorial) para retirar o cabo de cima do veículo.

A vítima morava no Km 9 de Macapá. A Politec foi chamado ao local para fazer a remoção do corpo. O motorista do caminhão prestou depoimento e foi liberado.