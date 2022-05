Traficante é pego com R$ 50 mil em cocaína e roupas de gari

Ele foi preso pela Polícia Militar no conjunto Macapaba 2, zona norte de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Jaime Nobre dos Santos, conhecido como “Deus da Morte”, de 29 anos, foi preso na tarde desta sexta-feira (20), com aproximadamente R$ 50 mil em cocaína, um simulacro e quatro uniformes de gari – há a suspeita de que poderiam ser utilizadas para cometer roubos.

Conforme a Polícia Militar, uma equipe estava em patrulhamento pelo conjunto Macapaba 2, quando avistou dois indivíduos em uma motocicleta sem placa.

Os militares tentaram a abordagem e a dupla acelerou em direção aos blocos de apartamentos do residencial.

O condutor do veículo conseguiu fugir. Já o passageiro, que estava com uma bolsa preta, foi capturado na porta de um apartamento do Bloco 13, Quadra 20.

“A equipe logo conseguiu visualizar uma bandeja de alumínio onde estava sendo feito o fracionamento da droga. Dentro da sacola preta havia uma porção de aproximadamente 1 kg de substância supostamente cocaína”, disse cabo Ian Lima, do 2° Batalhão.

Em busca feita na residência foram encontrados o simulacro, R$ 307 em espécie e diversos produtos sem notas fiscais, como televisores, joias e as 4 roupas verdes de gari.

O suspeito foi apresentado no Ciosp do Pacoval.