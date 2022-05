UBSs de Macapá passam a ofertar o DIU: ‘qualquer mulher pode usar’

Serviço ainda não era ofertado pelo município de Macapá

Por RODRIGO ÍNDIO

Em Macapá, três unidades da rede municipal de saúde passaram a oferecer gratuitamente a implantação do Dispositivo Intrauterino (DIU), método contraceptivo introduzido no útero para impedir a gravidez.

Apesar de bastante tradicional e eficaz, o serviço ainda não vinha sendo ofertado nas UBSs da capital. A medida integra o pacote de reformulação da saúde anunciado pelo prefeito Dr Furlan (Cidadania).

Segundo a subsecretária de Assistência à Saúde, Alessandra Reis, o método, que tem 99,3% de eficácia comprovada, pode ser realizado por agendamento feito diretamente nas unidades.

“Qualquer mulher pode usar. Então aquela mulher que deseja colocar o DIU pode procurar uma das nossas Unidades Básicas e ela será referenciada para as unidades que fazem o agendamento e a colocação”, orientou.

A paciente passará por uma consulta com o ginecologista. Entre os critérios, a mulher não pode estar grávida e nem com suspeita de gestação, e de preferência tem que estar no período menstrual. Os critérios são elencados por segurança à paciente.

O dispositivo oferecido pela rede municipal é feito de cobre e não-hormonal. O aparelho tem duração de até 10 anos se a paciente fizer procedimentos de avaliação regularmente. Para implantar o dispositivo, a mulher precisa estar em idade fértil, geralmente a partir dos 14 anos até os 49 anos.

De acordo com a Semsa, pesquisas sempre apontam que a maioria das mulheres prefere o DIU como método contraceptivo pela eficácia e a não preocupação com horário.

Em todas as UBSs, também é possível encontrar contraceptivos em comprimidos, injetáveis e preservativos. Todos disponibilizados gratuitamente.

A mulher que optar pelo DIU deve apresentar documentos como RG e o cartão do SUS e procurar preferencialmente as unidades abaixo:

– Centro de Especialidades Municipal Dr. Papaléo Paes: Rua Adilson José Pinto Pereira esquina com, Av. Manoel Torrinha, S/N – Renascer.

– UBS Padre Raul Matte: Avenida Wilson Carvalho com Rua Inspetor Miguel Amorim, S/N – Zerão.

– UBS Coração: Rua Eugênia Damasceno, S/N – Coração.