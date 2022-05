Vereador é preso por beber com menina de 16 anos

Guido mecânico foi o candidato mais votado Oiapoque, a 590 km de Macapá, nas eleições de 2020.

Por RODRIGO ÍNDIO

O vereador mais popular do município de Oiapoque, a 590 km de Macapá, foi preso na quarta-feira (18), durante a Operação Hórus, que fiscaliza crimes na fronteira e, desta vez, focou as ações em flagrantes alusivos ao 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil.

Pedro Guido Nascimento de Castro, o Guido Mecânico, de 45 anos, foi encontrado fornecendo e ingerindo bebida alcoólica na companhia de uma garota de 16 anos.

O vereador e a adolescente foram avistados por volta das 1h30 da madrugada, em um bar, no Centro da cidade. Foi a própria adolescente que declarou aos policiais que estava ingerindo bebida alcoólica comprada pelo vereador e a ela oferecida.

“Diante do flagrante, o vereador foi apresentado ao delegado de plantão do Ciosp-Oiapoque, por descumprir o Art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O delegado dará as devidas providências legais, já lavrando o flagrante e arbitrará fiança”, detalhou o capitão Éder Martins, da Diretoria de Operações do 12° BPM – Oiapoque.

Uma jovem adulta, que possivelmente levou a adolescente ao encontro, também foi apresentada como co-autora.

Guido foi eleito o vereador mais votado em Oiapoque nas Eleições 2020 pelo PSDB, quando obteve 603 votos.

Hórus

A ação de quarta-feira da Operação Hórus, coordenada pelo delegado Charles Corrêa, contou com participação das Polícias Civil, Militar e Penal.

No dia 18 de maio se concentrou em duas frentes de trabalho, no município de Oiapoque e no Distrito do Lourenço, em Calçoene, para fiscalizar a presença de menores em situação de vulnerabilidade ou exploração.

Durante a operação, foram vistoriados diversos bares, boates, pousadas e espaços públicos.

Outras prisões

No Lourenço, também foram realizados dois flagrantes, um por tráfico de drogas, onde duas mulheres foram presas por estarem comercializando entorpecentes, e um infrator, de 38 anos, que convivia com uma jovem de 13 anos.

Neste caso, ele foi preso em flagrante pelo enquadramento do Art. 217-a do CP, estupro de vulnerável. As duas ocorrências foram apresentadas Delegacia de Polícia de Calçoene.