VÍDEO: por pouco, não houve tragédia

Episódio ocorreu na Avenida Canal do Jandiá, no Bairro Cidade Nova, na zona leste de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Uma criança, aparentando ter entre 4 e 6 anos, soltou a mão da mãe e, ao tentar atravessar a rua, foi atropelada na Avenida Canal do Jandiá, no Bairro Cidade Nova, na zona leste de Macapá.

Imagens de monitoramento flagraram o momento do acidente. A cena é impressionante. Assista o vídeo:

Conforme apurado pela reportagem, a mulher e o menino, chegaram em um veículo que faz corridas por aplicativo. A mãe desceu no porto de embarcações e descarregava as malas do porta-malas do carro. No mesmo momento segurava o filho.

Repentinamente, a criança soltou de sua mão e correu para o meio da rua. Um motorista passava pelo local em uma picape, não conseguiu frear o veículo a tempo e atropelou o menino.

Após ser atingida, a criança é socorrida e, aparentemente, sem ferimentos graves. O motorista, não identificado, não prestou socorro à vítima. Outras pessoas que passavam pelo local pararam para oferecer ajuda.

A caso aconteceu há alguns dias, mas o vídeo foi divulgado na última quarta-feira (25). As pessoas envolvidas não foram identificadas.