Waldez anuncia crédito de R$ 5 mi para mototaxistas

Agência de Fomento do Amapá vai realizar empréstimos de até R$ 25 mil para mototaxistas de Macapá e do interior.

Por RODRIGO ÍNDIO

O Governo do Amapá anunciou, nesta terça-feira (10), que inaugurou uma linha de crédito para mototaxistas que desejam melhorar os instrumentos de trabalho.

De acordo com o governo, a Agência de Fomento do Amapá (Afap) vai ofertar empréstimos de até R$ 25 mil para mototaxistas do estado. O dinheiro pode ser investido na compra de moto nova e equipamentos de segurança, como capacetes, coletes, luvas, entre outros.

O prazo de pagamento é de até 48 meses e os juros mensais são de 1,5%. A carência é de 6 meses para pagar a 1ª prestação.

“Estamos atendendo uma solicitação do governo de uma categoria que estava necessitada”, disse Francisco de Assis, presidente da Afap.

O governador Waldez Góes (PDT) anunciou, ainda, isenção da taxa de requerimento do IPVA para a categoria. Segundo ele, o acesso ao novo crédito disponibilizado é uma maneira de garantir a renovação da frota, capacitação, mais qualidade e segurança.

“Vou disponibilizar hoje R$ 5 milhões só para financiar mototaxistas de Oiapoque ao Jari. Serve para compra ou reforma de moto, além dos equipamentos. Fica a critério. Estamos garantindo a eles uma sede para que eles se instalem. É uma política fortalecida para que a gente, nessa retomada na pós-pandemia, possamos apoiar todas as atividades econômicas”, falou Góes.

Adelmo de Sousa, 53 anos, trabalha há mais de 15 anos nas ruas e avenidas de Macapá. Pai de 2 filhos, ele falou que a oportunidade veio em boa hora.

“É uma benção, veio na hora certa devido a tudo o que estamos passando e o aumento de concorrência no mercado. Agora podemos melhorar o serviço e continuar trabalhando”, comentou.

Como acessar o financiamento

Qualquer mototaxista regularizado em uma associação ou entidade de regulamentação da atividade pode solicitar a linha de crédito. Em seguida, o pedido de empréstimo passará por uma análise.

O profissional deve fazer, ainda, um curso de atualização gratuito para mototaxistas ofertado pela Escola Pública de Trânsito do Detran — exigência da lei que regulamentou a atividade.

No Amapá são mais de 6 mil trabalhadores que atuam como mototaxistas, entre proprietários e auxiliares.