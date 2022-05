Waldez faz balanço, fala de futuro, mas adia decisão de apoio em 2022

Chefe do Executivo do Amapá foi sabatinado pelos jornalistas Cléber Barbosa, Silvio Sousa e Tatiana Guedes.

Por ANDRÉ SILVA

O governador Waldez Góes (PDT) realizou uma live nesta quinta-feira (12) no formato podcast, onde falou do seu futuro político, sobre apoio seu e do partido nas eleições de outubro e fez um balanço dos seu 4º mandato à frente do Amapá.

Durante 1h30, ele respondeu perguntas dos jornalistas amapaenses jornalistas Cleber Barbosa, da Diário FM, Silvio Sousa, especialista em política, e Tatiana Guedes, apresentadora da TV Amapá (Globo), na bancada do programa denominado ‘Olá, Gente!’ – jargão muito usado pelo governador em pronunciamentos nas suas redes sociais.

Ele disse que a decisão de permanecer no cargo até o fim do mandato foi tomada há mais de um ano e que partido tomará rumo definitivo sobre qual candidato ao Governo do Estado apoiará apenas no dia 19 de maio, durante um evento do PDT em Macapá.

Na transmissão da live no Facebook, a audiência chegou a 10 mil pessoas assistindo ao mesmo tempo. No canal oficial do governador no YouTube esse número chegou a 1,4 mil pessoas.

Vida política

Entre os assuntos, os jornalistas abordaram a vida política do governador dando destaque a momentos mais difíceis na carreira, como nas eleições de 2010, quando ele disputava o senado e foi alvo de uma operação da Polícia Federal denominada Mãos limpas. Sobre isso, fez questão de enfatizar que foi inocentado de todas as acusações.

Na oportunidade, explicou que decidiu ficar até o fim do mandato do que sair candidato para garantir as entregas de obras iniciadas em seu governo, como o viaduto da Rodovia Duca Serra, que interligará a as zonas norte a oeste da capital, por meio da Rodovia Norte Sul.

“Eu pensei no que nós enfrentamos nesse período de governo – como eu recebi o governo – e nas adversidades desse rio turbulento, e eu não poderia colocar isso em risco. A maioria das pessoas podem achar que eu decidi isso em cima da hora. Eu já estava decido a mais de um ano em permanecer no governo”, destacou o governador.

Futuro político

Sobre o plano para o futuro, o governador garantiu que vai curtir a família, sobretudo os netos e voltar a tocar violão, mas sem deixar a militância política de lado.

Sobre o pedido de apoio do PDT feito pelo ex-prefeito Clécio Luis, o governador elogiou a atitude do pré-candidato ao governo. Disse que conversou com Clécio e com outros pré-candidatos também, como o vice-governador, Jaime Nunes. Disse que ainda esta semana vai conversar novamente com o ex-prefeito.

“A posição definitiva de apoio do partido vai acontecer no dia 19 de maio. Ainda estamos conversando com as lideranças do partido para termos um consenso”, disse Góes.

Segurança pública e concursos

Sobre segurança pública, o governador destacou os investimentos robustos nas forças policiais do estado, tudo no intuito de enfraquecer ações de facções criminosas que atuam no amapá. Destacou a implantação de tecnologia que permitiu a interligação de todas as forças do estado com as federais, com destaque para a mudança da comunicação entre as policias, abandonando o modelo analógico pelo digital.

“Em obras, em viaturas, equipamento de proteção individual e também em tecnologia da informação. Temos hoje todos os sistemas de serviços civil interligado aos órgãos federais. Isso dá uma qualidade de justiça o para a população. Além disso, a valorização do profissional”, destacou o governador.

Góes reforçou o lançamento dos editais para concurso do Corpo de Bombeiro e Polícia Militar. Adiantou que em junho deve sair o edital dos concursos da Educação e da Receita do Estado.

Pandemia

O governador falou dos desafios enfrentados durante a pandemia de covid-19, especificamente nos impactos na educação. Segundo ele, a Secretaria da área criou o projeto ‘Travessia’, que vai ajudar a recuperar os anos perdidos de alunos que tiveram que ficar longe da sala de aula e foram prejudicados, principalmente na leitura.

Destacou que 80% das escolas reformadas do estado foram reformadas na sua gestão.