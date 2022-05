Waldez nomeia comissões dos concursos para educação e oficiais combatentes

Amapá já possui dois concursos em andamento para a formação de soldados combatentes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

O governador do Amapá, Waldez Góes (PDT), instituiu as comissões organizadoras dos novos concursos públicos para a Secretaria de Educação (Seed) e Oficiais Combatentes (CFO) da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Os dispositivos foram instituídos nesta terça-feira (17).

As comissões têm a função de planejar, organizar, coordenar e conduzir as atividades pertinentes à realização dos certames.

O Estado já possui dois concursos em andamento para a formação de Soldados Combatentes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

Ainda em 2022, o governo prevê lançar concursos para a Secretaria da Fazenda (Sefaz), Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e órgãos do setor produtivo.