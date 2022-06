4 médicos são indiciados por morte de paciente no Amapá

Polícia concluíram que médicos falharam ao não encaminhar Paula Suellen, de 35 anos, para cirurgia

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Quatro médicos da rede pública hospitalar foram indiciados pela Polícia Civil do Amapá sob a acusação de homicídio culposo. Foi a conclusão do inquérito que apurou a morte de uma paciente de 35 anos.

Paula Suellen Valente Sandin, morreu no dia 7 de fevereiro de 2021, e o caso foi investigado pela Delegacia de Crimes Contra a Mulher de Santana. Segundo o delegado Edmilson Antunes, a apuração apontou que os quatro médicos realizaram o atendimento da vítima, sendo três médicos no Hospital Estadual de Santana e um no Hospital de Emergência de Macapá.

A paciente foi diagnosticada com hérnia diafragmática esquerda contendo alça intestinal. Entretanto, mesmo com o diagnóstico, nenhum deles a encaminhou para procedimento cirúrgico, caracterizando negligência.

“O cirurgião-geral verificou em julho de 2020 que o diagnóstico da vítima necessitava de procedimento cirúrgico, porém, alegou que o Hospital de Santana não poderia realizá-lo devido à pandemia e orientou que a vítima procurasse uma clínica particular em Macapá. Sem obter sucesso na clínica indicada, a vítima retornou com o cirurgião-geral e foi informada que o SUS não possuía os materiais necessários para a cirurgia”, detalhou Antunes.

Ainda segundo o delegado, em fevereiro de 2021, a vítima sentiu muitas dores e foi novamente ao Hospital de Santana levando seus exames. Ela foi atendida por uma médica clínica geral, que prescreveu remédios para dores e a orientou que retornasse com o cirurgião.

De acordo com o delegado, a médica falou pessoalmente com o cirurgião que o caso era sério e que necessitava de cirurgia. Horas depois, a vítima voltou a sentir dores abdominais e foi ao Hospital de Emergência de Macapá, sendo atendida por um outro médico que lhe prescreveu analgésicos e lhe deu encaminhamento para consulta com um cirurgião, por entender que o caso era de uma cirurgia eletiva, ou seja, um procedimento a ser agendado.

“Mas no dia seguinte, a vítima teve uma crise mais aguda e foi ao Hospital de Santana, sendo atendida por um médico generalista, o qual lhe prescreveu remédio para dor, solicitou exame de sangue e, de forma ríspida, disse que não iria olhar os exames que ela havia levado, pois não serviam. Horas depois, a vítima foi ao banheiro do hospital, desfaleceu e veio a óbito”, acrescentou o delegado.

Durante os interrogatórios, os três médicos generalistas reconheceram que deveriam ter encaminhado a vítima, de imediato, para ser avaliada por um cirurgião. Já o cirurgião também reconheceu que deveria ter solicitado exames pré-operatórios.

Os nomes dos médicos não foram divulgados. Eles ainda continuam nas funções. Com o indiciamento, o caso foi remetido ao Ministério Público que irá oferecer denúncia ou não.