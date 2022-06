Ouça a análise de Deuteronômio 5

Bom dia! O segundo discurso de Moisés ao povo repetiu os 10 Mandamentos. Diante de todo o Israel, ele procurou reforçar que eles deveriam ter um só coração guiado pelo Espírito Santo. Os 4 primeiros mandamentos nos reportam ao Deus verdadeiro, enquanto que os outros 6 mostram como devemos amar o nosso semelhante. Ouça a análise do capítulo 5 de Deuteronômio com o pastor Josué de Almeida, e tenha uma ótima semana de trabalha com o nosso Senhor Jesus!