A sopa que alimenta tudo

Voluntários de agência adventista ajudam pessoas no Hospital de Emergência, mas também cumprem uma das orientações mais recorrentes na Bíblia: cuidar do próximo

Por SELES NAFES

Uma sopa quente e rica em nutrientes, no meio da noite, faz muito bem a qualquer um, especialmente na frente da mais movimentada unidade de saúde do Amapá, o Hospital de Emergência de Macapá. Pelo menos uma vez por mês é isso que fazem os voluntários da Adra, agência humanitária vinculada à Igreja Adventista do Sétimo Dia.

Na noite desta segunda-feira (13), os voluntários eram da congregação do Bairro do Pacoval, na zona leste de Macapá. As 100 porções de sopa foram distribuídas em menos de 30 minutos. Trabalhadores do entorno do hospital, acompanhantes de pacientes, moradores em situação de rua e até funcionários terceirizados do HE são o que mais procuram pela refeição que enche o corpo de energia, e ajuda a enfrentar as horas sem descanso.

A sopa é de legumes e verduras. Boa parte dos adventistas se abstém do consumo de carne. Mas, além da sopa, eles também entregam obras literárias com mensagens bíblicas de reflexão. A maioria aceita receber os pequenos livros.

Os voluntários ajudam pessoas, mas também cumprem uma das orientações mais recorrentes em toda a Bíblia: cuidar do próximo.

“Muitos aqui nem tomaram café da manhã ou almoçaram. O nosso intuito é trazer o alimento para o corpo e para o espírito. É amor que a Bíblia ensina”, explica Margarete Moreira, coordenadora do grupo.

Quando não está no HE, a equipe da Adra faz o mesmo atendimento na Maternidade Mãe Luzia, no Centro de Macapá. O trabalho começou em 2018, e ganhou mais relevância a partir da pandemia, em 2020.