Abandonado, prédio do Conselho Tutelar é invadido e saqueado por usuários de droga

Vários objetos já foram furtados do local. O prédio do Conselho Tutelar da Zona Norte de Macapá ficou pronto em 2019.

Compartilhamentos

Por LEONARDO MELO

Construído ao custo de R$ 730 mil, o prédio onde deveria estar funcionando o Conselho Tutelar da Zona Norte de Macapá, está abandonado, sendo constantemente saqueado e servindo de reduto para usuários de drogas.

O prédio que fica localizado na esquina da Rua Ouro Preto com Avenida Cid Borges Santana, no Bairro Infraero II. O portão que dá acesso à área lateral foi arrombado e parte do forro de PVC foi arrancado.

No momento da reportagem, um usuário estava no local, consumindo crack. Ele se assustou ao ver que estava sendo gravado e foi embora.

De acordo com a presidente do conselho tutelar da Zona Norte, Regiane Cunha, os vândalos levaram ainda aparelhos condicionadores de ar e portas de vidro. Tudo está em um Boletim de Ocorrência que a própria conselheira registrou no Ciosp do Macapaba.

Ela relatou que o prédio onde atualmente funciona a instituição está em estado decadente e precário e que uma mudança para o prédio novo, pronto desde 2019, seria necessária. A conselheira também ressaltou que a estrutura precisa ser adaptada, pois, a aparência está como a de um presídio.

Depois de inaugurado, o local iria atender ocorrências de bairro como Infraero I e II, Ilha Mirim, Açaí e Loteamento Parque dos Buritis.

“Nesse complexo de bairros, a gente tem uma necessidade. Ele também fica dentro de um espaço também consideravelmente importante, que é o CEU das Artes, que se transformou em um espaço de criminalidade. Já houve vários homicídios, aí, nesse espaço”, afirmou a conselheira.

Vizinhos do prédio disseram à reportagem que o local foi recentemente arrombado e que possas foram vistas carregando objetos de dentro do prédio.

“Um prédio desse, que deveria estar sendo usado para ajudar adolescente e jovens, está servindo pra bandido fumar droga”, reclamou um morador.

A obra custou mais de R$ 553 mil aos cofres públicos do governo federal e mais R$ 180 mil da gestão municipal.