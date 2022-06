Ouça a análise de Deuteronômio 12

Boa tarde! O Senhor advertiu seu povo com relação à idolatria. Vemos muito isto nas redes sociais, onde muitas pessoas adoram e são adoradas por milhões de seguidores, surgindo, assim, uma forma moderna de idolatria. Devemos manter em nossa vida apenas o culto a Deus e baseado na sua palavra. Ouça a análise de Deuteronômio 12 com o pastor Josué de Almeida, e tenha uma ótima segunda-feira (27) com o nosso Senhor Jesus.