Afetados por salinização de rios no Amapá ganham caixas d’água

São 2,6 mil reservatórios que serão entregues na região do Bailique, distrito de Macapá, e Sucuriju, no município de Amapá.

Compartilhamentos

Aproximadamente 2,6 mil famílias afetadas pela salinização dos rios no Amapá ganharam reservatórios para armazenar água das chuvas para consumo, após tratamento, e atividades diárias.

A distribuição das caixas d’água iniciou na sexta-feira (17), quando a força-tarefa formada pela Companhia de Água e Esgoto do Amapá (Caesa), Defesa Civil e Secretaria de Inclusão e Mobilização Social (SIMS) enviou as primeiras unidades às comunidades do Arquipélago do Bailique, Distrito de Macapá

A entrega inicia pela região do Bailique, para onde serão levadas caixas d’água para cada uma das 2,5 mil famílias cadastradas pela SIMS, e depois seguir para a Vila do Sucuriju, Distrito do município de Amapá, onde mais 100 famílias receberam seus reservatórios.

A aquisição dos reservatórios foi feita pelo Governo do Amapá com recursos de emenda parlamentar do senador Lucas Barreto, que teve junto com representantes das comunidades a ideia como forma de amenizar a crise da salinização, que tornou as águas dos rios totalmente improprias para o consumo.