Alcimar Monteiro: praias e pontos turísticos de Belém em 3 dias

Apresentador de palco e condutor local de visitantes em Amapá, Alcimar Monteiro topou desafio da Produtora Free Drone

Por SELES NAFES

O diretor municipal de Esporte e Lazer, condutor local de visitantes, locutor e influenciador Alcimar Monteiro, é também um homem apaixonado pela família e pelo município de Amapá, cidade pecuarista a 310 km de Macapá.

Nascido em Macapá, Alcimar, de 41 anos, costuma conduzir visitantes a lugares com paisagens deslumbrantes na região, como a Montanha da Pluma, a Montanha Perdida, Lago do Bom Nome, cachoeiras, trilhas e outros lugares fantásticos do município de Amapá. Alcimar tem orgulho da quadra junina, do famoso queijo de búfala e do suculento filé de gurijuba do município.

Na semana passada, no entanto, em parceira com produtora Freedrone1, ele pegou um avião e topou o desafio de visitar em apenas 3 dias alguns dos principais pontos turísticos do Pará, incluindo as praias de água doce mais populares da região. Estação das Docas, Mangal das Garças e outros roteiros também entraram no pacote. Os bastidores ele reuniu em um vídeo divulgado em sua página Alcimar Monteiro.