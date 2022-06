‘Amapá Futuro’: Clécio lança consulta popular para definir plano de governo

2 mil pessoas participaram do lançamento do site que vai coletar sugestões

O pré-candidato ao governo do Amapá, Clécio Luís (Solidariedade), lançou ontem (9) à noite o site que vai coletar sugestões da sociedade para a definição do plano de governo batizado de “Amapá Futuro”, que será defendido durante a campanha deste ano. O lançamento ocorreu num grande evento no Bairro do Araxá que reuniu cerca de duas mil pessoas, e também demonstrou o tamanho da aliança partidária que terá o ex-prefeito da capital como cabeça de chapa.

Além de parlamentares, o ato teve a presença de prefeitos e lideranças comunitárias, religiosas, sindicais e da juventude de todos os municípios.

O site poderá ser acessado no endereço www.clecioluis.com.br. Além das contribuições, Clécio também adiantou que haverá plenárias em todas as cidades para receber mais propostas.

“Ao longo de um ano e um mês do projeto ‘Pelo Amapá Inteiro’, nós reunimos muitas informações. E queremos juntar com as informações que sairão das plenárias e que serão deixadas no nosso site para construir o nosso programa de governo. Ele terá a contribuição de pessoas de todas as áreas, da capital e de todos os municípios”, destacou Clécio.

Em mais um indicativo de que o vice poderá sair do PDT, entre os presentes estava o economista Teles Júnior, ex-secretário de Cidades do governo. Também discursam o presidente da Associação dos Municípios, Carlos Sampaio (prefeito de Amapá), o prefeito de Santana, Bala Rocha (PP) e o senador Davi Alcolumbre (UB).