Amapá precisa ‘desproibir’ o setor produtivo, defende Gilberto Laurindo

Empresário é pré-candidato ao Senado pelo Patriotas

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O empresário Gilberto Laurindo é daqueles sujeitos teimosos, no bom sentido. Mesmo sendo um crítico ferrenho da lentidão da máquina pública, ele nunca deixou de ser empreendedor e de apostar no setor produtivo do Amapá. No entanto, em 2022, ele decidiu sair dos bastidores e participar do debate público. Filiado ao Patriotas, ele foi lançado pré-candidato ao Senado. Numa entrevista ao quadro SNTV, Laurindo falou sobre a direita, economia integrada e que é preciso incluir uma nova palavra no dicionário do setor produtivo: “desproibir”.