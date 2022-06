Ao comemorar 11 anos, Clínica Promed anuncia inovação no atendimento

Clínica está modernizando sistema de exames para permitir entrega de resultados no mesmo dia da consulta

A Clínica Promed está comemorando 11 anos de criação, e decidiu dividir o momento de celebração com moradores de Macapá durante uma programação no último domingo (5), no entorno da Fortaleza de São José de Macapá.

O objetivo era aproveitar o momento de lazer do macapaense, que sempre lota o local, para prestar serviços de saúde como massoterapia, informações sobre tratamentos, medição da pressão arterial e de outros indicadores clínicos. A criançada também se divertiu com uma programação. A clínica ainda ofereceu uma promoção na aquisição do cartão “Saúde em Dia”, pela metade do preço.

Os diretores da Clínica Promed e Consultório do Povo, Mounir Dagher e Aiannia Cavalcante anunciaram novidades nos próximos meses que vão tornar o atendimento e os tratamentos de pacientes ainda mais dinâmicos.