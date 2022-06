Após 10 anos de protestos, moradores do Goiabal veem ruas pavimentadas

Recursos par a obra são de emenda parlamentar do senador pelo Amapá Randolfe Rodrigues.

Depois de dezenas de protestos e interdições de rodovia, que duraram mais de uma década, moradores do Bairro Goiabal, na zona oeste de Macapá, finalmente viram ser concluída a obra de pavimentação nas vias principais da comunidade.

Nova Aliança, Montevideo, Marrocos e Israel foram as vias que receberam o serviço de terraplanagem e depois a pavimentação com bloquetes, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Semob), com recurso de emenda parlamentar do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

Ao todo foi 1,6 km de pavimentação que, além de segurança de pedestres e veículos, põe fim ao transtorno de transitar na poeira no verão e na lama durante o inverno.

“A população do bairro lutou por essa melhoria, foram anos de protestos e que bom que hoje nós estamos vendo os frutos desse primeiro passo”, disse o senador Randolfe, na entrega da obra.

Ele destinou, ainda, recurso para pavimentação de mais 2km de vias do bairro. A ordem de serviço foi assinada junto com o prefeito Antônio Furlan (Cidadania) para a pavimentação das vias: El Salvador; Egito; Estados Unidos e Nova Jerusalém, sendo as três primeiras em bloquetes e a última pavimentação asfáltica.

“Agora a gente pode caminhar pelo bairro. É um sonho realizado, porque em esteve aqui no ano passado, nesse mesmo período, sabe que era intragável, morávamos na lama. É um sonho realizado”, disse Cláudia Cristina, que mora há 9 anos na Av. Israel.

O senador ainda tratou sobre a questão da iluminação pública do bairro que não tem sido muito cobrada pela população.

“O prefeito confirmou 150 pontos de energia no Goiabal, com parte da emenda de bancada de R$5 milhões que destinamos”, explicou Randolfe.