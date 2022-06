Após 40 dias, Amapá volta a registrar morte por covid-19

Apesar do aumento de novos casos, números são muito menores que no mesmo período de 2021

Por ANDRÉ SILVA

Os casos de covid-19 aumentaram esta semana no Amapá, confirmou a Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS). Apesar do alerta e de um óbito (o que não ocorria desde abril), a situação ainda é bem melhor que no mesmo período do ano passado.

O boletim epidemiológico emitido pelo Governo do Estado na última quinta-feira (9) apontou cinco novos casos da doença e um óbito, todos em Macapá. Esses números estão longe dos que eram registrados diariamente nos dias mais críticos da pandemia no Estado em 2021, por exemplo, que registrou na primeira semana de junho daquele ano 173 novos casos e 8 óbitos, só na capital.

A superintendente Margarete Gomes assegurou que não há motivos para pânico, pois os dados demonstram que a pandemia está sob controle.

“Um aumento sutil, mas que não gera alarme. Contudo, seguimos realizando o monitoramento adequado e reforçando as campanhas de vacinação nos municípios”, garantiu a superintende.

A gestora reforçou ainda que no mês de maio nenhum obtido foi registrado, o que garante a eficácia das ações do GEA no combate à doença.

Doses em números

A quarta dose da vacina contra a doença foi liberada para profissionais da saúde e para pessoas com mais de 50 anos de idade e podem ser encontradas nas salas de vacinas das unidades básicas de saúde dos municípios.

Até o momento, foram aplicadas 570.965 doses da D1, o que representa um percentual de 73,05% de cobertura da população vacinável; 450.823 da segunda dose (56,26%) e 137.404 doses de reforço (17,5% de cobertura).