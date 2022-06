Após acordo, rodoviários e empresas de ônibus selam fim da greve

No início da manhã, 100% da frota estava nas ruas de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

A greve dos rodoviários das empresas Amazontur e Capital Morena acabou às 00h desta quinta-feira (23).

A decisão foi tomada durante a assembleia geral da categoria que aceitou a negociação realizada entre os representantes dos trabalhadores e do grupo empresarial.

Os rodoviários paralisaram as atividades por 9 dias cobrando regularização de salários e pagamento de direitos trabalhistas. Na ultima quarta-feira (22), houve reunião para firmar acordo.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários do Amapá (Sincotrap), Cristiano de Souza, os trabalhadores da Amazontur – empresa que tem um grupo de funcionários menor –, foram pagos 100%. Segundo o Sincotrap, eles exercem o papel de motorista e cobrador.

Já os trabalhadores da Capital Morena, que exercem funções distintas, retornam às atividades aguardando regularização salarial.

“Recebemos o salário de maio. A gente deu 8 dias úteis para eles pagarem o que falta, incluindo o FGTS, sendo um mês atrasado e o atual. O INSS, a mesma coisa, e mais o de junho. Se não pagarem, voltamos ao movimento de greve”, detalhou Cristiano.

No início da manhã, 100% da frota estava nas ruas.