Após agredir e asfixiar namorada, homem ateia fogo em casa

Crime ocorreu no Bairro Cabralzinho, na zona oeste de Macapá.

Um princípio de incêndio criminoso foi contido na madrugada deste sábado (11) em uma casa na Alameda Curiaú, Cabralzinho, zona oeste de Macapá. O fato ocorreu por volta de 4h, após uma briga de casal.

Segundo relatório do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciodes), uma equipe do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE) patrulhava a Duca Serra, quando observou fumaça saindo de uma residência. Prontamente, foram até o local e solicitaram apoio do Corpo de Bombeiros Militar.

Os militares verificaram vários focos de incêndio na sala do imóvel. As chamas foram contidas pelos bombeiros, que, com a proximidade do quartel da zona oeste, chegaram rapidamente ao local.

Vizinhos teriam relatado aos policiais que, antes do fogo começar, ouviram uma discussão entre um homem e uma mulher.

A dona da casa se apresentou aos policiais e informou que o namorado a agrediu com chutes e socos, e a asfixiou. Ela contou que, após as agressões, ele a trancou na residência e ateou fogo no local. A vítima conseguiu escapar.

Os militares conduziram a mulher até a Delegacia de Crimes Contra a Mulher (DCCM), que vai apurar o caso. O agressor não foi encontrado.