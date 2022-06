Após ajudar muita gente, agora é Cunha Lopes que precisa de solidariedade

Cunha Lopes tem um legado na comunicação amapaense. Ele está internado no HE desde domingo (5) por complicações cardíacas

Por ANDRÉ SILVA

Amigos e familiares do radialista Cunha Lopes, de 67 anos, estão promovendo uma corrente de solidariedade pelo comunicador, que está internado no Hospital de Emergência de Macapá. Ele é cardiopata e diabético.

Cunha Lopes tem uma larga experiência na comunicação amapaense. Atuou principalmente como locutor e repórter em emissoras de rádio do município de Santana, cidade a 17 quilômetros de Macapá. O maior período da carreira ele passou na 102 FM e na 92,9 FM durante 20 anos. Nos últimos tempos, estava comandando um programa em Santana, onde também teve passagem pela TV.

Antes da comunicação, o jornalista foi funcionário da Icomi, onde trabalhou por uma década como chefe de importação e exportação. De lá, ele passou a dar aulas de inglês, profissão que também exerceu até os dias atuais. O radialista também tentou ser médico, mas interrompeu curso na Universidade Estadual do Pará (Uepa).

Carla Lima, filha do comunicador (na foto acima), com quem ele mora atualmente, lamentou a situação e lembrou que o pai acumulou problemas do tabagismo e sedentarismo.

“Tudo relacionado ao tabagismo, cardiopatia e diabetes. Ele até tentou largar o vício do cigarro. Passou uns cinco anos sem fumar, mas voltou. Isso aliado ao sedentarismo deixou ele assim”, lamentou a filha.

Amputação

Cunha Lopes deu entrada no HE com complicações cardíacas as 11h de domingo (5), e uma infecção em um dos pés. De acordo com Carla, o médico informou que será necessário amputar parte do membro comprometido, mas é necessário que o quadro clínico dele melhore.

“Ele fez muita solidariedade quando estava no ar. Aqui mesmo encontramos uma ouvinte que se emocionou e chorou, relatou que ela foi ajudada pelo programa dele “.

A filha não tem condições de custear as despesas que vem tendo com uma medicação específica, produtos de higiene entre outras necessidades que o pai tem.

Para ajudar o colega, jornalistas que trabalharam com o comunicador organizaram uma corrente para arrecadar ajuda para o tratamento. Quem puder ajudar pode transferir qualquer valor para PIX (CPF) 732.166.902-53, em nome de Carla Verandina Lopes Lima.