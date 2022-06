Após morte de criança, Samu diz que enviou ambulância

Tragédia ocorreu na comunidade do Mel da Pedreira, zona rural a 320 km de Macapá.

O Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) do Estado afirmou que não negligenciou socorro à criança de 1 ano que morreu, na última terça-feira (21), após cair em tanque de criação de peixes, no quintal de casa. A tragédia ocorreu na comunidade do Mel da Pedreira, na zona rural de Macapá.

Quando foi retirada do fundo do tanque pela mãe, a pequena Jerliane Silva de França ainda tinha sinais vitais, como pulsação e batimentos cardíacos. Mas, ela morreu a caminho do Hospital de Emergência do Centro de Macapá, de onde seu corpo foi removido para exames antes de ser liberado à família.

Um parente da família da vítima, que acompanhou todo o caso e tentou até reanimar a criança, contou ao Portal SelesNafes.com que enquanto tentavam os procedimentos de primeiros socorros, foi feita uma ligação para o Samu.

Contudo, segundo relato da fonte, a atendente informou que a localidade não seria jurisdição do órgão, recusando-se a enviar uma equipe de socorro médico.

Ele contou que, em outra ligação, conseguiu contato com o Corpo de Bombeiros, que teria enviado uma ambulância. Os familiares, então, segundo a versão do entrevistado, teriam encontrado com a equipe de socorristas na rodovia BR-210.

O Samu, no entanto, apresentou ao Portal SN.com, o registro de regulação médica e atendimento da pequena Jerliane.

Segundo o órgão, a equipe da regulação foi acionada através do centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes) para atender às 15h54, por meio de uma única ligação telefônica.

De acordo com o Samu, a partir da ligação, foi direcionada uma viatura de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) que pertence a frota do SAMU Metropolitano, que abrange outras localidades do estado.

“Às 15h59 a equipe operacional saiu para atendimento e ao chegar se deparou com a criança em parada cardíaca. Foi realizado procedimentos de suporte avançado para a reanimação cardiopulmonar mecânica e medicamentosa e a intubação oro traqueal. Infelizmente a ressuscitação cardiopulmonar não obteve sucesso, levando a criança para óbito no trajeto às 16h40”, diz o relatório do Samu sobre o caso.