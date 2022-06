Após render motorista de App, trio usa carro para assaltar restaurante

Crime ocorreu na região turístico-gastronômica em frente ao Rio Amazonas, no Bairro Santa Inês, zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Famílias, amigos e casais foram assaltados enquanto jantavam em um restaurante localizado na orla de Macapá, na noite desta segunda-feira (27).

O crime ocorreu perto de 23h na região turístico-gastronômica em frente ao Rio Amazonas, no Bairro Santa Inês, zona sul de Macapá.

De acordo com informações do Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes), os funcionários foram os primeiros a serem rendidos, mas o os alvos principais eram os clientes, dos quais foram levados dinheiro, celulares e joias.

Quando a PM foi avisada e chegou ao local, o estabelecimento já estava fechado, mas alguns funcionários ainda permaneciam. Eles contaram que três homens armados chegaram em um Hb20 branco e agiram rapidamente.

De posse das informações, os policiais começaram a patrulhar as redondezas, foi quando receberam a informação de um novo roubo, dessa vez em um posto de combustível, na rotatória da Rua Hildemar Maia com a Rodovia Josmar Chaves Pinto.

Lá, a polícia se deparou com o Hb20 de cor branca. Nele estava um motorista de aplicativo. Ele contou que antes do assalto ao restaurante foi buscar um passageiro pelo aplicativo “in drive” na rua Hidelmar Maia no Muca.

Em seguida, levou o passageiro até a esquina da rua Leopoldo Machado com Avenida Xavante onde há uma distribuidora de bebidas. Lá, foi rendido e forçado a dirigir até a Caixa d’água do Bairro Buritizal, onde mais dois suspeitos armados entraram no carro.

Segundo o motorista de App, um dos infratores passou a dirigir o veículo. A vítima foi colocada no banco de trás de passageiros, segundo relato todo o tempo com uma arma apontada para a cabeça.

O frentista do posto contou à PM que só não foi assaltado porque percebeu que seria um roubo e se antecipou, correndo para dentro de um local seguro. Ele confirmou que o motorista de aplicativo estava rendido no banco de trás do Hb20.

O motorista explicou que havia retornado no posto para contar a história ao frentista. Ele alegou que, após os roubos, os infratores dirigiram até Avenida Netuno, onde desceram e entraram em uma área de ponte.

O motorista foi apresentado pelos policiais no Ciosp do Pacoval para que prestar informações ao delegado de plantão.