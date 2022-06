Hoje é dia da análise de Deuteronômio 15

Compartilhamentos

Bom dia! As leis civis e penais possuem princípios essenciais, assim como as leis criadas por Deus e ensinada aos primeiros povos. Deuteronômio 15, por exemplo, já deixava claro que até o escravo tinha direitos trabalhistas. Haviam leis até para preservar os animais da exploração física desnecessária. Ninguém é uma máquina de trabalho e os salários devem ser justos. Ouça a análise com o pastor Josué de Almeida, e tenha uma ótima quinta-feira (30) com o nosso Senhor Jesus!