Assaltantes armados e encapuzados roubam loja e clientes em Macapá

Estabelecimento comercial fica na Rua Claudomiro de Moraes, no Bairro Buritizal, zona sul da capital do Amapá.

Compartilhamentos

Preparados para um possível confronto, bandidos encapuzados, armados e protegidos com coletes à prova de balas assaltaram uma loja de confecções e artigos esportivos na tarde de sábado (11).

A ação criminosa foi filmada por câmeras de segurança do estabelecimento, que fica na Rua Claudomiro de Moraes, no Bairro Buritizal, zona sul da capital do Amapá. As imagens mostram os assaltantes chegando em um carro modelo Fox, preto.

Eles param o veículo no estacionamento da loja, e, às 13h15, descem do automóvel três deles, que correm em direção ao estabelecimento com armas em punho. O primeiro a ser rendido é o funcionário que estava na entrada distribuindo álcool em gel para clientes que chegavam.

Com um revólver apontado pra a cabeça ele é levado para dentro, onde mais funcionários e clientes são rendidos.

O quarto criminoso, que estava ao volante do Fox, salta do carro e, também armado, entra na loja. O roubo dura apenas 3 minutos. Às 13h18, eles deixam a loja, levando mercadorias e pertences de clientes.

Os bandidos também deixam o Fox para trás e fogem em outro automóvel, modelo Gol, branco, que pertencia a uma das vítimas.

Após buscas em bairros vizinhos, o carro do cliente foi encontrado abandonado próximo ao Conjunto Açucena, no final da Rua 13 de Setembro, no Bairro Cuba de Asfalto.

Os suspeitos não foram encontrados. Só restou aos policiais entrarem em contato com o proprietário do Gol e avisá-lo que o veículo seria devolvido a ele no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Pacoval.