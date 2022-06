Assinada ordem de serviço para reforma e ampliação do Trapiche Eliezer Levy

Os R$ 4,3 milhões foram indicados em emenda do senador Davi Alcolumbre (UB)

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Após anos de abandono, o Trapiche Eliezer Levy, na orla do Rio Amazonas, em Macapá, está perto de voltar a ser um ponto turístico. A ordem de serviço para a reforma foi assinada nesta sexta-feira (10) pelo senador Davi Alcolumbre (UB) e o prefeito da capital, Dr. Furlan (Cidadania).

Davi está destinando R$ 4,3 milhões de emenda federal. A obra contará com contrapartida da gestão municipal.

“O Trapiche faz parte de um conjunto de obras que estão modernizando, revitalizando e requalificando orla da cidade. Sem dúvida nenhuma vai beneficiar a população gerando emprego, renda e desenvolvimento econômico”, disse Davi.

O local, que é um marco histórico e turístico, receberá serviços que visam contemplar a reforma da estrutura de base já existente e a ampliação do local, que contará com um deck para eventos regionais e de apoio à economia criativa.

O novo espaço terá iluminação de LED, píer para atracação de pequenas embarcações e revitalização do restaurante.

“A obra do trapiche Eliezer Levy vem agregar cultura, turismo, lazer e empreendedorismo. Hoje dar essa ordem de serviço de reformulação e revitalização do trapiche nos deixa satisfeitos e ansiosos por um resultado imediato”, disse Furlan.

O governador Waldez Góes (PDT), que passou em julho de 2021 a concessão do espaço ao município, participou do ato.

“Essa obra vai se encontrar com tantas outras intervenções que já aconteceram, estão acontecendo ou irão acontecer desde a orla do Perpétuo Socorro até a orla do Araxá para modernizar a cidade, e em regra quase todas essas obras têm participação direta do senador Davi”, comentou Waldez.

Hoje, o espaço está destruído e vem sendo usado apenas de abrigo para usuários de drogas, como foi mostrado pelo Portal SelesNafes.Com em reportagem do dia 18 de maio deste ano.

A previsão do prazo para a conclusão da revitalização do Trapiche é de oito meses.