Ativistas oferecem recompensa por pista sobre motorista que passou por cima de cachorro

Câmeras residenciais do bairro Aquaville, em Santana, a 17 km de Macapá, flagraram o momento em que o carro passa por cima do cachorro.

Por RODRIGO ÍNDIO

Ativistas protetores de animais estão ofertando uma recompensa para quem der informação do paradeiro de um motorista que atropelou um cão e não parou para prestar socorro.

O caso ocorreu no Bairro Aquaville, em Santana, na última quarta-feira (29), e foi flagrado por câmeras de segurança de uma casa. As cenas são fortes e mostram o cão agonizando de dor, após o carro passar por cima dele.

No vídeo é possível ver três cachorros deitados na rua. Dois, estão mais próximos da calçada e um outro mais no meio da via.

É quando surge um veículo dobrando lentamente. Na rua, há um carro prata estacionado do lado direito, mas, mesmo assim, havia espaço suficiente para o trânsito.

Após fazer a curva, repentinamente, o condutor acelera e passa com duas rodas do lado direito por cima do animal. Em seguida, prossegue viagem como se nada tivesse acontecido.

Um outro veículo de cor vermelha passa segundos depois, faz o retorno, para aparentemente, tentar ajudar o cão.

O vídeo foi compartilhado por uma moradora do local e logo ganhou as redes sociais e grupos de conversação.

O ativista defensor de animais, Victor Hugo, fez uma publicação repudiando a atitude de quem conduzia o veículo.

“Vamos agora meio-dia atrás do cachorrinho. Estamos oferecendo recompensa para quem souber do paradeiro do motorista para que esse monstro seja responsabilizado. O cãozinho vai ser recebido na Clínica Animalia, já tem doações para consulta e exames”, comentou em seu perfil numa rede social.

Segundo ele, há indícios de que se trata de veículo aparentemente de cor prata da marca Hyundai.

Victor Hugo lembrou que não prestar atendimento a animais atropelados é crime ambiental, que pode resultar em detenção de três meses a um ano, além de multa. A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal.