Azul cancela voo e deixa passageiros ‘presos’ em Macapá

Avião teria apresentado problemas em Belém

Por ANDRÉ SILVA

Um voo da Azul Linhas Aéreas, que sairia às 15h desta sexta-feira (10) do Aeroporto Internacional de Macapá, teve que ser cancelado devido problemas na aeronave. Passageiros se queixaram da falta de apoio da empresa, que também se recusou a comentar o assunto.

De acordo com passageiros, a empresa informou apenas que a aeronave que viria de Belém (PA) apresentou problemas técnicos e foi impedida de decolar.

O mecânico Pedro Gomes, de 25 anos, estava voltando para casa, na capital paraense, um dos destinos da aeronave que também iria para São Paulo. Na sala de embarque, e os outros passageiros receberam a notícia.

“Eles só disseram que o avião que a gente ia embarcar deu um problema e entrou em manutenção. Ficamos em torno de uma hora esperando resposta até que atrasou o voo e eles resolveram dar a notícia que foi cancelado”, relatou o passageiro.

Uma outra passageira que não quis se identificar, que estava indo para São Paulo, disse que o atendimento estava lento demais. Ela estava acompanhada da filha de cinco anos.

“Eles pediram pra eu ficar na fila preferencial esperando, mas a minha filha tem fome e o atendimento está muito lento. Tem pouca gente atendendo”, reclamou a passageira.

A reportagem do Portal SN foi até o balcão da Azul Linhas aéreas, mas não havia ninguém. Já no balcão de embarque, onde acontece o despacho das bagagens e o check-in, o atendente se recusou a dar informações, confirmando apenas o cancelamento do voo.