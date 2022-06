Bernardo Silva quer jogar pelo Barcelona

Os fãs das apostas esportivas já se preparam para uma grande temporada. Foto: Michael Regan/Getty Images

Como noticiado pelo SPORT, o meio-campista do Manchester City, Bernardo Silva, está pronto para uma mudança para o Barcelona na próxima temporada, mas essa transferência não será tão fácil de ser realizada.

Os gigantes catalães mantêm um interesse de longa data no português de 27 anos. E, após a ativação de algumas ações econômicas, o clube poderia ter os meios financeiros para fazer o negócio acontecer. O Barcelona está de olho em Silva como um substituto potencial para Frenkie de Jong, que está fortemente ligado a uma mudança para o Manchester United.

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, insistiu recentemente para que os campeões da Premier League não ‘dispensem’ o meio-campista de 27 anos, cujo valor de mercado atual é de 80 milhões de euros. No entanto, ao mesmo tempo, o técnico relatou também que não pretende manter nenhum jogador que não queira continuar no Etihad, abrindo o caminho para uma possível transferência.

Como foi dito anteriormente, Silva está interessado em uma transferência para o Barcelona e seu agente, Jorge Mendes, discutiu a possibilidade de uma transferência com o presidente do clube, Joan Laporta, em uma reunião recente. O agente deu sua palavra a Silva de que o ajudará a completar sua sonhada mudança para o Camp Nou no verão.

Assim, apesar de uma mudança para o jogador ter complicações, o desejo de Silva de dar o salto e a disposição de seu agente em facilitar o trabalho de transferência está a favor do Barcelona.

O contrato de Silva com o Manchester City vai até 2025. E sua mudança dependerá em grande parte de como a saga de Frenkie e Manchester United se desdobrará. Resta saber se o Barcelona pode conseguir esta assinatura antes que a janela de transferência se feche.

