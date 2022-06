‘Bonde do pé na porta’: polícia faz a 4ª prisão em caso de advogado morto durante assalto

Netinho, de 22 anos, teria participado do latrocínio do advogado Nícollas Almeida, de 27 anos

Por OLHO DE BOTO

Já está preso o 4º acusado de envolvimento na morte do advogado Nícollas Almeida, de 27 anos, assassinado com um tiro no rosto durante um assalto ocorrido na região Central de Macapá, no dia 21 do mês passado. De acordo com a polícia, o acusado também seria integrante do grupo de assaltantes que se identificava como “Bonde do pé na porta”.

Nesta quarta-feira (15), Edison Luiz de Moraes Alencar Neto, o Netinho, de 22 anos, estava com uma advogada quando se apresentou ao delegado responsável pelo inquérito, Vladson Nascimento, da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Patrimônio (DECCP).

Em depoimento, o fugitivo negou participação no crime. Contudo, imagens de câmeras de segurança apontam que era ele quem dava apoio ao assaltante que empunhava uma arma de fogo no momento do ataque à vítima, que reagiu ao roubo e foi atingida por um disparo fatal na frente de sua noiva. O casal havia saído de um bar e foi abordado quando retornava para casa na Avenida Cora de Carvalho, na altura da Rua Eliezer Levi, no Centro de Macapá.

As imagens da ação criminosa passaram a ser divulgadas logo após o latrocínio e não demorou para que a dupla fosse reconhecida. Com medo de morrer, Antônio Carlos Rodrigues, de 22 anos, apontado como autor do disparo fatal, se entregou no dia 24 de maio e foi encaminhado para o Iapen. Ele chegou a tentar fugir da delegacia, mas foi baleado e preso.

Dias depois, além de Carlos e Netinho, os investigadores identificaram mais dois ocupantes do Corolla que deu fuga à dupla. Segundo a polícia, o carro era dirigido por PK Trindade, morto semanas depois em confronto com o Bope.

Já o dono do Corola, Vitor Farias Belmiro, de 21 anos, que também seria um dos ocupantes que estaria sentado no banco de passageiros, ao lado de PK no dia do crime, foi preso semana passada quando dirigia o próprio Corolla.

Mesmo estando com um mandado de prisão preventiva, pelo crime de latrocínio, o integrante do “Bonde do pé na porta” passará por uma audiência de custódia que ocorrerá nesta quinta-feira (16).