Bonde do pé na porta: polícia faz nova prisão e revela organização do grupo

Vitor Belmino, de 21 anos, negou participação no latrocínio do advogado Nícollas Almeida

Por OLHO DE BOTO

Policiais do Bope do Amapá prenderam mais um acusado de integrar o grupo que participou do assalto que terminou com a morte do advogado Nícollas Almeida, no dia 21 de maio, no Centro de Macapá. Ele é o dono do carro usado no latrocínio, um Corolla preto.

Vitor Farias Belmino, de 21 anos, estava trafegando pelo Bairro Infraero II, na zona norte de Macapá, quando foi abordado pelos policiais. Em seguida, a equipe foi levada por ele até um hotel onde ele estava morando e pagando uma diária de R$ 75.

Aos policiais e jornalistas, ele demonstrou segurança e negou participação no crime, acrescentando que não sabia porque estava sendo conduzido. Ele também alegou que estava morando no hotel há pouco tempo depois do fim do relacionamento com a companheira.

No quarto dele, o Bope apreendeu munição, celulares novos e usados que ele disse comercializar junto com joias, além de documentos pessoais de várias pessoas e cartões de banco de vários correntistas. No momento da prisão, ele alegou que tinha entregado um celular a um cliente.

“O carro é meu, mas está financiado no nome do meu sogro. Eu nunca fui preso. Não tenho passagem. Passo o dia na rua trabalhando”, respondeu ao ser questionado sobre onde estava na madrugada de 21 de maio.

Vitor garantiu que não sabe quem são os assaltantes, mas admitiu que conhecia o criminoso Patrick Cleybson Ferreira Trindade, de 27 anos, conhecido como PK, morto ontem (8) com mais dois comparsas numa troca de tiros com o Bope, no município de Santana.

No dia 24 de maio, a polícia já havia prendido Antonio Carlos Rodrigues, de 22 anos, que matou com um tiro no rosto o advogado Nícollas Almeida quando este reagiu ao assalto. Nícollas caminhava pela Avenida Cora de Carvalho na companhia da noiva quando foi surpreendido pelos criminosos. PK estaria dirigindo o Corolla preto usado no crime.

“Vocês acham que eu ia roubar um celularzinho?”, rebateu Vitor a jornalistas ao chegar na delegacia.

Para a polícia, ele faz parte do grupo conhecido como “Bonde do pé na porta”

“Ao abordar ele não reagiu. Recebeu voz de prisão e está sendo apresentado. Mas todo infrator que atirar contra os policiais será alvejado. Com essas ações conjuntas a sociedade, especialmente da zona norte, está livre dessa quadrilha conhecida como Bonde do pé na ponta. Iam pro tudo ou nada, para matar ou morrer e usavam de crueldade com suas vítimas”, comentou o major Iran, comandante do Bope.

Vitor Belmino foi apresentado na Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio (DECCP) para ser interrogado pelo delegado Vladson Monteiro.

Playboys

O delegado Vladson Monteiro revelou que o grupo é organizado, violento e tem integrantes encarregados de lavar o dinheiro dos bens roubados.

“O PK seria o motorista do Corolla. O (Antonio) Carlos é o autor do disparo. O foragido seria aquele que dava apoio. É um grupo organizado. Mais de 10 foram identificados. A investigação foi densa com participação do MP, PM, PF e Polícia Civil. Eles têm um braço financeiro que são os playboys, que têm poucas passagens pela polícia, mas são responsáveis pela compra e revenda desse material. Eles revertem (o roubo) em carros de luxo muitas vezes em nome de empresas. São carros de luxo que dificilmente são abordados”, comentou o delegado.

Ontem (8), depois da morte de PK, o delegado revelou que a polícia cumpriu mandado de busca e apreensão na casa dele. Uma Range Rover avaliada em mais de R$ 300 mil foi apreendida e pertenceria a PK.

Sobre os documentos apreendidos no hotel, o delegado adiantou que “vai ficar muito mais fácil trazer as vítimas e fazer o reconhecimento dos envolvidos. Vamos demonstrar que ele (Vitor) tem participação, pode ser que não segurando a arma, mas tava com o objeto de roubo”, acrescentou, afirmando acreditar que o Bonde do pé na porta foi desarticulado.

Vitor Belmino está com a prisão temporária decretada por 60 dias. O delegado informou que irá pedir amanhã a prisão preventiva dele.