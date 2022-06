Calçada salva comerciante da morte durante acidente

Sandero foi atingido por ônibus

Por ANDRÉ SILVA

Um ônibus atingiu em cheio um carro de passeio, nesta quarta-feira (22), no Bairro Santa Rita, em Macapá. Um vídeo de segurança indica que o motorista do coletivo não viu a seta do automóvel ligada e avançou.

O acidente aconteceu entre a Rua Santa Catarina e a Avenida Almirante Barroso. Na imagem, é possível ver que o Sandero branco deu o sinal de que iria fazer a conversão para a Rua Santa Catarina.

É possível observar também que o motorista do ônibus da empresa Sião Thur só consegue perceber o carro quando não há nada mais a fazer.

Por pouco, os veículos não atingiram o comerciante Leandro da Silva Bastos, que vende refeição na esquina onde aconteceu o acidente.

O comerciante contou que no momento estavam no local ele e mais três clientes, e garantiu que se não fosse a calçada ele poderia ter sido atropelado.

“Eu peguei um susto. Só ouvi o barulho na hora. Deixei o prato que recuei. Tinham clientes aqui na mesa. Sorte que eu fiz essa calçada aí. Meu pai disse que tinha que ser um pouco mais baixa, mas eu queria era mais alta que isso”, recordou Leandro.

O motorista do Sandero afirma que deu a seta uma quadra antes de dobrar. Ele é mais duas passageiras do ônibus sofreram ferimentos leves e foram levadas para o Hospital de Emergência de Macapá.