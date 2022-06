Campeão da Corrida França-Brasil, pedreiro desabafa: ‘não nos valorizam’

FRONTEIRA COM A GUIANA FRANCESA

Veniciu Barbosa, de 43 anos, entre dois franceses: competição que já virou tradição contou este ano com mais de 900 corredores

O último fim de semana na fronteira do Brasil com a Guiana Francesa, onde fica a emblemática cidade de Oiapoque, foi marcado pela 4ª Corrida França-Brasil, competição que já virou uma tradição na região. O único brasileiro no pódio foi um trabalhador da construção civil.

A corrida teve percursos de 5 km e 10 km. Todos os 900 inscritos receberam medalhas e os três primeiros colocados troféus e prêmios em dinheiro, entre eles Veniciu, de 43 anos.

“O esporte faz parte da minha vida e de outros atletas que procuram divulgar o atletismo como um meio de vida saudável. Além de atleta, sou carpinteiro e pedreiro para suprir a falta de um incentivo que respeite o nosso valor: somos pouco valorizados (como atleta). Por isso, eu agradeço primeiramente a Deus e aos patrocinadores desta corrida por todo o apoio e pela premiação que muito ajuda e nos reconhece como atletas”, comemorou o brasileiro Veniciu Barbosa, campeão da prova de 10 km.

A francesa Sabrina Ghandour Tayeb, 42 anos, foi a vencedora também dos 10 km. Já o francês Jean-Wilson Sterlin, 37 anos, e a francesa Clarisse Hoarau, 34 anos, levaram os primeiros lugares dos 5 km.

A partir da união de policiais brasileiros e franceses, o evento nasceu em 2017 com uma meia-maratona de 21 km, e também teve trajetos menores. O evento é coordenado pelo delegado da Polícia Civil, Charles Corrêa. O evento não foi realizado nos anos mais severos da pandemia de covid-19.

“Estamos muito orgulhosos por fazermos parte de um evento tão importante como a Corrida França-Brasil. A Voltalia (patrocinadora) tem o esporte como um de seus pilares no incentivo ao desenvolvimento dos locais onde atua, abrindo novas possibilidades e fazendo a diferença para as comunidades”, avaliou Márcia Domenech, gerente de Marketing e Comunicação da empresa que atua no segmento de energia renovável.