Carreta despenca em ribanceira e motorista fica preso nas ferragens

O acidente aconteceu nas proximidades do município de Calçoene na BR 156

Por ANDRÉ SILVA

Uma carreta despencou em um barranco nas proximidades da comunidade rural do Carnot, no município de Calçoene, a 374 quilômetros de Macapá, na tarde desta quinta-feira (9). O motorista está preso nas ferragens e aguarda o resgate.

O Corpo de Bombeiros do Amapá informou que uma equipe do município de Porto Grande foi deslocada para atender a ocorrência.

Além desta equipe que segue por terra, outros dois militares especialistas neste tipo de ocorrência embarcaram na aeronave do Grupo Tático Aéreo (GTA) de Macapá levando equipamentos para o corte das ferragens e estrutura do veículo.

Uma equipe da Policia Militar de Calçoene está acompanhando a situação. De lá, os policiais informaram que o motorista, ainda não identificado, está consciente e está se comunicando. No entanto, estaria bastante ferido.

De acordo com as primeiras informações sobre as causas do acidente, ele teria perdido o controle da carreta quando tentava subir uma ladeira. O caminhão teria perdido força e voltou de ré.