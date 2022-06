Casos de covid-19 sobem 400% no Amapá

O número, 225, é quatro vezes maior que os da semana anterior, quando foram 45 notificações de novos casos da doença.

Os casos de covid-19 aumentaram 400% no Amapá na última semana, divulgou em relatório de monitoramento a Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) do Estado.

O crescimento é referente ao período de 19 a 25 de junho. O número, 225, é quatro vezes maior que os da semana anterior, quando foram 45 notificações de novos casos da doença.

Segundo o comitê técnico da SVS, o aumento considerável nas notificações é por conta de resultados que estavam represados e começaram a ser liberados.

Segundo o órgão, um laboratório da rede privada estava com análises represadas e liberou todas juntas. Na última sexta-feira (24), foram 40 casos liberados somente por este estabelecimento laboratório.

Ainda segundo a SVS, há a expectativa de que nesta semana um novo volume alto de casos seja notificado, pois ainda existem muitas análises represadas, a maior parte do início do junho e do mês de maio.

Atualmente, a cobertura vacinal do Amapá é de 74,22% para a primeira dose, 59,32% para segunda dose+dose única e de 20,73% para o reforço.

O percentual de ocupação de leitos voltados para a Covid-19 na rede pública e privada do Estado é de 14,3%.