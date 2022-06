Ouça a análise de Números 29

Bom dia! As festas do povo de Israel foram instituídas por Deus, e algumas já apontava para o ministério terrestre de Jesus. No primeiro dia do sétimo mês, por exemplo, ocorria a convocação para a Festa das Trombetas, e antecedeu o despertamento sobre a pregação da segunda volta de Jesus. Uma delas lembrava o tempo em que o povo habitava em tendas no deserto. Ouça a análise de Números 29 com o pastor Josué de Almeida, e tenha uma ótima quarta-feira (8).