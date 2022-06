“Chega de políticos de estimação”, diz pré-candidato a presidente no AP

Pablo Marçal foi recepcionado por lideranças políticas, simpatizantes, empresários e evangélicos no saguão do Aeroporto Internacional de Macapá Alberto Alcolumbre.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

O pré-candidato à Presidência da República pelo PROS, Pablo Marçal, chegou ao Amapá na manhã desta segunda-feira (20) para cumprir agenda política. Ele iniciou a programação pela cidade de Oiapoque, a 600 km de Macapá.

Por volta de 11h, foi recepcionado por lideranças políticas, como o presidente do partido no Amapá, jornalista Carlos Lobato, simpatizantes, empresários, evangélicos e outros grupos mobilizados no saguão do Aeroporto Internacional Alberto Alcolumbre, na capital amapaense, onde discursou.

O empresário pontuou que o povo brasileiro ainda é “escravizado” e precisa “prosperar”. Falou, ainda, o porquê de sua pré-candidatura.

“60% das pessoas não querem Lula, nem Bolsonaro. Vejo que as pessoas estão se levantando para tentar representar a mudança, mas estão todos sendo abatidos pelo caminho. Vejo que alguém que entende de riqueza, de mentalidade, de virtualização, de educação e de Brasil pode servir essa nação. Chega de políticos de estimação”, afirmou.

O pré-candidato destacou que há um ‘desgoverno’ com relação à Amazônia e suas riquezas.

“A gente precisa instituir políticas públicas de verdade, aonde o governo federal tem pulso firme em relação a isso. Tem muitas irregularidades e barbáries acontecendo nessa região do país e me comprometo a cuidar dessa floresta invejada pelo mundo todo”, falou.

Sobre sua visita a Oiapoque, Marçal falou que entende, “desde criança”, que lá começa o Brasil e que, raramente, a cidade recebe visita de pré-candidatos.

“Candidato só vai lugar onde dá voto, onde chamam de curral eleitoral. Lá em Oiapoque só têm 35 mil habitantes, mas, pra mim, são brasileiros como os outros e que precisam ser ouvidos e merecem respeito”, concluiu.

Ele ainda visitará 19 estados brasileiros para buscar lideranças, e antes de acabar seu ciclo, pretende retornar ao Amapá.

Pablo Marçal nasceu em Goiânia (GO), bacharel em Direito e teólogo, especialista em gestão empresarial e recursos humanos. Empresário, atualmente possui mais de 26 empreendimentos em ramos de educação, tecnologia, imobiliária e automobilística.

Ele é o segundo pré-candidato a visitar o estado este ano. O primeiro foi o presidente Jair Bolsonaro (PL), quando fez visita técnica junto ao Ministério das Comunicações para acompanhar a implementação da Infovia 00, um dos marcos do Programa Norte Conectado.