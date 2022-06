Colisão deixa um morto em Santana

Acidente ocorreu no Centro de Santana entre motocicleta e picape

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Um acidente de trânsito entre um carro e uma motocicleta terminou com a morte do condutor da moto, na madrugada desta segunda-feira (6), no município de Santana, região metropolitana de Macapá.

A ocorrência foi atendida pelo 4º Batalhão da PM. Segundo informações do Ciodes, o acidente ocorreu por volta das 3h no cruzamento da Rua Ubaldo Figueira com a Avenida Maria Colares, em frente a uma boate.

Quando a PM chegou ao local, a vítima já tinha sido levada pelo Samu para o Hospital de Emergência de Santana, onde foi a óbito. O condutor do carro ficou no local e conversou com os policiais. O exame dele deu negativo para consumo de álcool.

Na versão do motorista, que trafegava no sentido Nova Brasília/Centro, ao chegar na Avenida Maria Colares ele teria olhado à esquerda para ver se vinha algum veículo, e acabou surpreendido pelo farol da motocicleta vindo em sua direção em alta velocidade. O motorista ainda alegou que tentou desviar, sem sucesso.

Como se tratou de um acidente com vítima, peritos da Politec foram chamados ao local. O carro envolvido na colisão, um Fiat Uno, foi recolhido ao pátio do Ciretran e o motorista apresentado para prestar depoimento na delegacia de polícia.

O condutor da moto foi identificado como Raniery Pantoja Rocha, de 41 anos, natural de Almeirim (PA).