Com espingarda calibre 12, suspeito morre ao confrontar PMs

Troca de tiros ocorreu no Bairro Goiabal, na zona oeste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Uma intervenção da Polícia Militar terminou na morte de um homem que respondia em liberdade pelo crime de roubo qualificado.

O confronto entre militares do 6º Batalhão e Eduardo Serrão Correa, de 23 anos, aconteceu na noite desta segunda-feira (20), por volta de 21h, dentro de uma casa na Rua Itamaracá, no Bairro Goiabal, na zona oeste de Macapá.

A PM informou que averiguava uma denúncia no local, quando dois suspeitos correram e Eduardo passou a disparar contra os militares. O atirador, então, entrou na casa onde ocorreria o confronto e se negou a se entregar.

Quando entraram na residência, foram novamente recebidos a tiros por Serrão, segundo relatório do Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes). No revide, o infrator foi atingido. Uma equipe do Samu confirmou o óbito.

As Polícias Civil e Científica analisaram a cena do confronto. No Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval, os militares apresentaram a arma que teria sido utilizada pelo infrator no confronto, uma espingarda calibre 12, além de um rádio comunicador e duas porções de drogas apreendidas com o infrator.

O segundo suspeito conseguiu fugir para uma área de mata.