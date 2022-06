Com salário de R$ 22 mil, Amapá abre vagas para Receita Estadual

Compartilhamentos

O governo do Amapá abriu 250 vagas de nível superior, 100 para os cargos de auditor e 150 para fiscal da Receita Estadual. O salário inicial é de R$ 22 mil.

O edital com a regras do concurso público foi anunciado governador Waldez Góes (PDT) e publicado no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira (30).

VEJA O EDITAL AQUI

A Fundação Carlos Chagas é a banca organizadora do certame.

As inscrições acontecem de 4 de julho a 8 de agosto, com taxa de R$ 170. As provas estão previstas para setembro: sendo no dia 18 para fiscal e no dia 25 para auditor, possibilitando que os candidatos concorram a ambos os cargos.

A primeira fase do concurso será a prova objetiva de conhecimentos gerais e específicos, de caráter eliminatório e classificatório. As demais etapas – exame documental; exame de saúde; e curso de formação, terão caráter eliminatório. O salário inicial para ambos os cargos é de R$22 mil reais.

O último concurso para a Receita foi realizado em 2010. Góes era o governador à época.