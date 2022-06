Comunidade pede segurança em escola da zona norte roubada por ex-alunos

Último roubo aconteceu na quarta-feira (1), quando ladrões levaram joias, celulares e dinheiro

Por ANDRÉ SILVA

Alunos, pais e professores da Escola Estadual Ruth de Almeida Bezerra fizeram uma manifestação pedindo mais segurança no ambiente escolar. Em menos de 15 dias, a unidade de ensino já foi roubada duas vezes. O protesto aconteceu no fim da tarde da sexta-feira (3) e fechou parte da rua Tancredo Neves, no bairro São Lázaro, zona norte de Macapá.

Com placas e gritos de guerra, a comunidade escolar externou o sentimento de revolta que vive. A série de roubos, segundo eles, vem ocorrendo desde o início do ano letivo.

Alessandra Lemos Picanço tem dois filhos que estudam instituição. Ela confirmou que servidores e alunos sofreram roubos nos últimos dias. Um deles aconteceu na última quarta-feira (1º) e a mãe chegou a presenciar.

“Presenciei tudinho, eles pularam o muro e roubaram as meninas que ficam na cozinha. A gente pede segurança porque aqui não tem uma segurança para os nossos filhos”, protestou.

O professor de história, Rodrigo Barata, disse que a falta de segurança é o assunto principal nos corredores da escola. Contou que em um dos roubos notou que os ladrões eram ex-alunos da escola. Ele disse que os criminosos aproveitam o fato de conhecerem a rotina das aulas, para entrar no local e promover o terror.

Rodrigo explicou que justamente na semana em que a escola discutia segurança no ambiente escolar, houve outro roubo, por volta de 7h da manhã.

“Três ex-alunos aqui da escola entraram armados com faca e arma de fogo e levaram celulares, joias, valor em dinheiro e depois pularam o muro. Os próprios pais estão pedindo por mais segurança e os professores também porque a gente quer trabalhar de forma segura. A gente nunca viu isso em toda história: que a escola é invadida e temos que trabalhar com medo”, protestou o professor.

Luís Carlos Santos é diretor e está à frente da gestão da unidade desde outubro do ano passado. Ele relatou que a insegurança no ambiente da escola é grave e que para resolver a situação tem se reunido com a Secretaria de Educação do Estado (Seed).

Contou ainda que mesmo com a presença da polícia os bandidos tem agido. Na última quarta, por exemplo, segundo o diretor, uma viatura do policiamento escolar estava na escola o que não intimidou os ladrões que entraram e roubaram.

“A Secretaria está dando uma resposta pra gente, assim como o policiamento escolar, mas a gente sabe que é pouco da parte da segurança pública. Temos o MP, conselho tutelar, temos todos esses órgãos que podem nos dar todo esse respaldo. A única coisa que queremos é trabalhar, passar nosso conteúdo, formar os alunos e capacitá-los para o mercado de trabalho, mas com dignidade, com segurança e paz”, considerou o diretor.