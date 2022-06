Concurso do Corpo de Bombeiros tem 27 mil inscritos

Prova objetiva está programada para o dia 24 de julho. São 1500 vagas de cadastro reserva

Fechou com pouco mais de 27 mil candidatos as inscrições para o concurso ao cargo de soldado combatente do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá.

A informação foi divulgada nesta segunda-feira pela Secretaria de Estado de Administração (Sead) e pela Fundação Carlos Chagas, empresa contratada para aplicar a prova objetiva e outras fases do certame.

São 1500 vagas de cadastro reserva. Com isso, a concorrência ficou em 18 candidatos por vaga.

A remuneração bruta durante o Curso de Formação é de R$ 2.827,00 e, após a conclusão, já como Soldado Combatente, o provento inicial passa a ser de R$ 5.313,18, além do auxílio alimentação de R$ 500,00 e outros R$ 1.600,00 anuais de auxílio fardamento.

A prova objetiva está prevista para o dia 24 de julho, no período da manhã. O candidato será considerado habilitado se obtiver, simultaneamente, no mínimo 60% de acertos na prova, não tiver zerado em nenhuma das disciplinas e estiver até a 1500ª posição de classificação.

O certame terá validade de 2 anos, a contar da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.