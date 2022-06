Confronto entre Bope e ‘Bonde do pé na porta’ deixam 3 mortos e 1 policial ferido

Policiais receberam a informação de que grupo estava a caminho de uma execução

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Três homens apontados como integrantes do ‘Bonde do pé na porta’ morreram baleados em confronto com o Bope, na noite desta terça-feira (7), no Ramal do Gaúcho, localizado numa região periférica do Bairro João de Deus, em Santana, município distante a 17 km de Macapá.

Na ação, duas viaturas foram perfuradas com ao menos 10 tiros e um policial foi atingido por um disparo. O militar foi socorrido ao Hospital de Emergências e deverá passar por procedimento cirúrgico para retirar uma bala que ficou alojada numa de suas pernas.

O comandante da Rotam, capitão Hércules Lucena, informou que os ocupantes de um carro Ford Ka branco desobedeceram ordem de abordagem e abriram fogo contra as viaturas. Em seguida, abandonaram o carro e tentaram se esconder numa região de mata de onde efetuaram novos tiros contra os policiais. No revide, os três bandidos morreram, cada um deles com uma arma de fogo.

Entre os mortos está Patrick Cleybson Ferreira Trindade, o PK, de 27 anos, investigado em um latrocínio (roubo seguido de morte) ocorrido no dia 21 de maio, no centro da capital. A vítima foi o advogado Nícollas Pereira Almeida, que reagiu à ação criminosa e foi morto com um tiro no rosto, quando caminhava com a noiva. Eles se casariam em uma semana.

Conforme levantamento da polícia, PK seria o motorista do carro que deu fuga para os dois assaltantes envolvidos no crime. Essa participação também foi confirmada hoje (8) de manhã pelo delegado Vladson Nascimento, da Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio (DECCP), que investiga o crime.

A caminho da execução

A informação repassada ao Bope era de que os ocupantes do Ford Ka estariam fortemente armados e que eles planejavam executar um rival na região. Os policiais militares se anteciparam ao crime e foram com três viaturas até o local.

Até o fechamento da matéria, a polícia havia identificado apenas PK e Denilson da Costa Ferreira, de 20 anos