Construção de casas populares em Cutias é autorizada

Ordem de serviço foi assinada pelo governador Waldez Góes e o senador Davi Alcolumbre no sábado no município a 145 km de Macapá.

Moradores do município de Cutias do Araguari, cidade de 4,6 mil habitantes a 145 km de Macapá, ganharão casas populares. A ordem de serviço para o início das obras foi assinada no sábado (25), pelo governador do Amapá, Waldez Góes (PDT) e o senador Davi Alcolumbre (União).

Os recursos, R$ 10 milhões, são de emenda de bancada, articuladas pelo senador Davi, e contrapartida do Governo do Amapá, destinada para a urbanização do entorno das casas, incluindo calçadas, iluminação, água, esgoto e pavimentação.

No evento, eles também anunciaram a retomada das obras do Plano Rodoviário Estadual na rodovia AP-110, que interliga Macapá a Cutias.

Os serviços são executados pelo Estado, com recursos de emenda articuladas sob liderança de Davi, e irão facilitar a locomoção dos moradores, além de permitir o fortalecimento de outros setores, como a economia da região.

Durante o evento, Waldez exaltou o apoio da bancada federal amapaense aos 16 municípios com investimentos em áreas como mobilidade urbana, habitação e desenvolvimento social.

“O fruto desta parceria traz grandes resultados: geração de empregos e mais qualidade de vida para a população. É um processo de desenvolvimento econômico, social e humano nesta cidade. Estamos incentivando, ainda, a agricultura na região de Cutias, através de programas como o PPI”, enfatizou Góes.

O senador Davi destacou que, graças à decisão política e ao comprometimento do governador, as obras de pavimentação avançam no leste do estado, destacando os trabalhos na rodovia AP 110.

“Com a decisão política do governador e nosso apoio em Brasília, estamos conseguindo a liberação de recursos extraordinários para investimentos no Amapá”, comemorou Alcolumbre.