Coral faz apresentação junina para arrecadar fundos

O coro vai trazer canções em alusão ao mês junino em Macapá.

Por ANDRÉ SILVA

O coro infanto-juvenil professora Rosana Lobato, do Centro de Educação Profissional Walkíria Lima, vai realizar nesta quinta-feira (30), um recital junino de encerramento das atividades do primeiro semestre do curso.

O coral é um projeto que funciona dentro da escola de música e é composto por vozes de crianças e adolescentes de 8 a 16 anos, regido sob a batuta do maestro Samuel Oliveira.

De acordo com a professora Michele Oliveira, o evento vai servir para levantar recursos para o grupo, que sempre realiza apresentações no fim do ano.

“Cada evento tem som, iluminação e toda aquela estrutura logística que a gente tem que providenciar. E aí a gente faz esses eventos pra comunidade para ajudar o coral. Além disso divulgar o trabalho”, explicou a professora.

O evento acontece nesta sexta-feira à partir das 18h no auditório do CEP Walkíria Lima com entrada franca.