Corrida que vai arrecadar alimentos encerra inscrições na sexta; são 400 vagas

Vão até esta sexta-feira (10), as inscrições para a IV Corrida do Cooperativismo Amapaense. A partir desta edição, o evento faz parte dos calendários oficiais da Federação Amapaense de Atletismo (FAAP) e da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAT).

A iniciativa visa arrecadar alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade social. Esses kits de alimentos serão entregues durante celebração do Dia de Cooperar 2022 – a data do evento será confirmada em breve.

A corrida, que terá 400 vagas, está marcada para o dia 19 de junho de 2022, com concentração às 5h e a largada às 6h, na frente do Parque do Forte. O percurso é de 5 km. Os participantes percorrerão toda orla de Macapá até à frente do Ministério Público e retornam.

As inscrições podem ser feitas através do site amapa.coop.br, na aba de cursos e eventos, ou de forma presencial na sede do Sistema OCB Amapá das 9h às 11h30 e das 15h às 17h situada na Av. Tiradentes, nº 102, centro.

O atleta inscrito terá que fazer a validação da inscrição, de forma presencial, entre os dias 13 e 18 de junho, mediante a entrega do Kit de alimento composto de: 1 kg de arroz, 1 kg de açúcar, 1 kg de feijão, 1 pacote de macarrão, 1 Óleo de soja, 1 pacote de bolacha, 1 pacote de leite em pó, 1 pacote de café.

Após a validação da inscrição o participante receberá seu kit da corrida com camisa, numeração de peito com microchip. O evento é promovido pela Organização e Sindicato das Cooperativas do Brasil no Amapá (OCB-AP), através do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP/AP).