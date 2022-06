Covid-19: Amapá libera vacina para pessoas acima de 40 anos

Estado e município de Macapá anunciaram a liberação para novos públicos nesta terça-feira (21).

O estado do Amapá e o município de Macapá anunciaram, nesta terça-feira (21), que está liberada a 4ª dose contra covid-19 para dois novos públicos.

A medida atende a notas técnicas do Ministério da Saúde, que estabeleceu critérios para aplicação do segundo reforço em pessoas acima de 40 anos de idade e para quem recebeu a vacina Janssen no esquema primário (dose única).

Para pessoas acima de 40 anos de idade, o segundo reforço deve ser feito a partir de quatro meses depois da aplicação do 1º reforço para quem recebeu vacinas da Pfizer, AstraZeneca ou Coronavac no esquema primário (1ª e 2ª dose). A vacina a ser utilizada será preferencialmente a da Pfizer, em caso de não disponibilidade poderá ser utilizada a vacina da Janssen ou AstraZeneca.

Na capital, para estes grupos, a complementação do esquema vacinal poderá ser feita nas UBSs Coração, Rosa Moita, Brasil Novo, Pacoval, Perpétuo Socorro, Raimundo Hozanan, Cidade Nova, Congós, Macapaba, Pedrinhas, Curiaú, Marabaixo, Padre Raul Matte, Leozildo Fontoura, BR-210, Novo Horizonte, Pantanal, Fazendinha, Rubim Aronovitch e Marcelo Cândia, que funcionarão das 8h às 17h.

Além destes locais, a vacina também será ofertada no drive-thru da praça Floriano Peixoto das 9h às 15h.

Para receber a dose do imunizante contra o coronavírus é necessário a apresentação do documento original com foto e carteira de vacinação com a indicação da aplicação da terceira dose.